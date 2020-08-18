Павел Грудинин намерен обнести забором детское кафе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-кандидат в президенты от КПРФ и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин поручил обнести забором детское кафе. Заведение принадлежит друзьям его старшего сына Артема Грудинина, который ранее выступил против отца. Об этом URA.RU сообщили представители движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!». По их мнению, Павел Грудинин пытается таким образом наказать неугодных предпринимателей.

Фото: движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!»

Кафе «У дедушки АУ» открылось пять лет назад. Проблемы начались в августе прошлого года, когда в заведении отключили горячую воду. С этим предприниматели успешно справились, установив котел и бойлер. В марте, когда в Подмосковье из-за пандемии закрылись кафе и рестораны, ЗАО «Совхоз им. Ленина» без предупреждения отключило во всех заведениях воду и электричество. На днях бизнесменам удалось договориться с МОЭСК на альтернативное подключение, однако этому противостоял глава «Совхоза имени Ленина».

«После того, как Павел Николаевич [Грудинин] отключил нам свет, мы договорились о подключении с МОЭСК. Сегодня сотрудники приехали к зданию кафе для проведения работ, но пришел Павел Николаевич и попросту выгнал их», — рассказал Артем Грудинин. Кроме того, Павел Грудинин заявил о расторжении договора аренды, заключенного на девять лет. «Мы исправно платили аренду, поэтому объяснений его поступку нет», — подчеркнул Артем Грудинин.

Рабочие измеряют границы кафе и ставят разметку в тех местах, где будет установлен забор Фото: движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!»

Теперь, по словам Артема Грудинина, его отец собирается обнести кафе забором. Очевидцы зафиксировали на фото и видео, как Павел Грудинин общается с рабочими, которые измеряют границы кафе и отмечают участки, на которых планируется установить забор.

Других кафе в поселке очень мало, поэтому никакой альтернативы для семей нет. «Своим произволом Павел Грудинин лишает тысячи детей и их родителей комфортного досуга», — считают в движении. На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарии Павла Грудинина и его представителей. Телефон Грудинина был недоступен, его помощницы не ответили на звонок.

Постоянные посетители кафе также выразили возмущение поведением Грудинина. «Мы уже устали от этих разборок. Совхоз им. Ленина превратили в арену для политической битвы. Грудинин мечтал стать политической фигурой федерального масштаба, а по факту не может никак влиять даже на события в муниципалитете», — считает Татьяна, постоянный гость парка «Лукоморье», где расположено кафе.

Ранее стало известно, что Артем Грудинин создал в Совхозе имени Ленина общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!». Как пишет «Газета.ру», Артем Грудинин заявил, что к созданию этого движения его подтолкнул отец, который перекрыл ему возможность заниматься бизнесом на территории и отключил его объекты от коммуникаций.

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