Авиакомпании нашли способ снизить цены на билеты

Инфраструктурный сбор в аэропортах убивает конкуренцию и мешает снизить стоимость билетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиабилеты в стране станут дешевле, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет аэропорты устранить инфраструктурный сбор. Перевозчики в письме указали, что отсутствие конкуренции в аэропортах и цены на обслуживание остаются слишком высокими.

В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) указывают, что если инфраструктурный сбор останется бесконтрольным, то авиакомпании будут вынуждены платить дважды: как за доступ к инфраструктуре, так и за пользование ею, пишут «Известия». В организации отмечают, что услуги по обслуживанию авиакомпаний доставке питания, перевозке экипажей и пассажиров, клинингу предоставляют, как правило, операторы аэропортов. По данным газеты такой сбор уже несколько лет действует в Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону). «Поправки ФАС обяжут аэропорты обеспечить доступ к работе компаний, не связанных с главным оператором», — отметил один из представителей авиаперевозчиков.

Замруководителя ФАС Александр Редько говорит, что его ведомство выступает за наличие двух—трех независимых операторов по каждой услуге в крупных аэропортах. «Их взаимоотношения с главным оператором должны быть прозрачны и легитимны», — отметил Редько. Между тем ряд перевозчиков убеждены, что инфраструктурный сбор необоснован в принципе, так как все расходы воздушных гаваней и их прибыль уже заложены в действующих аэропортовых сборах.