18 августа 2020

Авиакомпании нашли способ снизить цены на билеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, туризм, ожидание, полет, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, пассажиры, авиакомпания, туристы, самолет, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Инфраструктурный сбор в аэропортах убивает конкуренцию и мешает снизить стоимость билетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиабилеты в стране станут дешевле, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет аэропорты устранить инфраструктурный сбор. Перевозчики в письме указали, что отсутствие конкуренции в аэропортах и цены на обслуживание остаются слишком высокими.

В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) указывают, что если инфраструктурный сбор останется бесконтрольным, то авиакомпании будут вынуждены платить дважды: как за доступ к инфраструктуре, так и за пользование ею, пишут «Известия». В организации отмечают, что услуги по обслуживанию авиакомпаний доставке питания, перевозке экипажей и пассажиров, клинингу предоставляют, как правило, операторы аэропортов. По данным газеты такой сбор уже несколько лет действует в Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону). «Поправки ФАС обяжут аэропорты обеспечить доступ к работе компаний, не связанных с главным оператором», — отметил один из представителей авиаперевозчиков.

Замруководителя ФАС Александр Редько говорит, что его ведомство выступает за наличие двух—трех независимых операторов по каждой услуге в крупных аэропортах. «Их взаимоотношения с главным оператором должны быть прозрачны и легитимны», — отметил Редько. Между тем ряд перевозчиков убеждены, что инфраструктурный сбор необоснован в принципе, так как все расходы воздушных гаваней и их прибыль уже заложены в действующих аэропортовых сборах.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...