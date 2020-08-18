Цены на компьютерную технику вырастут на 10-20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10—20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом заявили дистрибуторы электроники и аналитики.

«Сейчас наблюдается дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков — среднего ценового сегмента, оптимального по соотношению цена—качество. Цены на них осенью могут вырасти на 15—20%», — цитируют «Известия» ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Эксперты считают, что повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января—февраля 2021 года. В обозримом будущем ситуация с поставками ноутбуков не нормализуется — спрос останется высоким, будет наблюдаться дефицит. Осенью продолжится рост продаж, особенно если сбудутся прогнозы о второй волне COVID, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Отмечается, что подорожает вся электроника — даже та, что производится в России. В первом полугодии моноблоки уже подорожали на 28% относительно того же периода прошлого года. ПК выросли в цене менее существенно — на 7%, а цены на ноутбуки остались примерно на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что к осени также вырастут цены на сотовую связь. Операторы будут стимулировать клиентов потреблять больше. Они предложат новые пакеты, чтобы для абонента это выглядело как увеличение потребления какой-то наиболее привлекательной для него услуги. Тарифы в этом случае вырастут на 1—3%. Стоимость связи за границей поднимется на 15%.

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