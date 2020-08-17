С осени в России подорожает сотовая связь

Сотовые операторы уже осенью начнут стимулировать россиян к переходу на более дорогие тарифы. Кроме этого, резко вырастет стоимость связи за границей. Об этом заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын.
«Операторы будут стимулировать клиентов потреблять больше. Они предложат новые пакеты, чтобы для абонента это выглядело как увеличение потребления какой-то наиболее привлекательной для него услуги. Тарифы в этом случае могут вырасти на 1—3%», — цитирует специалиста газета «Известия».
Отмечается, что условия пакетного тарифа могут меняться за счет сокращения количества включенных минут и роста числа включенных гигабайтов, это приводит к повышению стоимости пакета. Также платными могут становиться звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными. Более существенно — на 15% — вырастут цены на связь за границей. Рост тарифов обусловлен потерями операторов сотовой связи от закрытия границ. Из-за сокращения роуминга во время пандемии операторы потеряли около 10-16 млрд рублей, считает представитель Danycom Елена Плеханова. По данным ФАС, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.
В июле в России начали расти цены на домашний интернет и телевидение. По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата за ТВ и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10—15%. По мнению экспертов, рост стоимости тарифов происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры.
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