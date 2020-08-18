Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что думает по поводу Крыма. Она уверена, что произошедшее являлось частью войны.
«Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения, я видела только человеческую боль», — приводит «
Кандидатка в президенты не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский. Тихановская считает это «правильным» ответом.
Также 18 августа представитель штаба Тихановской рассказала, как оппозиционеры собираются выстраивать отношения с Россией в случае прихода к власти. Они считают неэффективной политику действующего президента Александра Лукашенко.
По имеющимся данным, в 2014-м в ходе присоединения Крыма к России погибли два человека. Они стали жертвами снайперского огня.
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