18 августа 2020

Тихановская высказалась о Крыме. ВИДЕО

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Клипарт. Коктебель, туман, природа крыма, гора волошина
Светлана Тихановская считает, что де-юре Крым украинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что думает по поводу Крыма. Она уверена, что произошедшее являлось частью войны.

«Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения, я видела только человеческую боль», — приводит «Федеральное агентство новостей» отрывок из интервью Тихановской на YouTube.

Кандидатка в президенты не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский. Тихановская считает это «правильным» ответом.

Также 18 августа представитель штаба Тихановской рассказала, как оппозиционеры собираются выстраивать отношения с Россией в случае прихода к власти. Они считают неэффективной политику действующего президента Александра Лукашенко.

По имеющимся данным, в 2014-м в ходе присоединения Крыма к России погибли два человека. Они стали жертвами снайперского огня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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