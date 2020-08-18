Оппозиция Беларуси хочет изменить отношения с Россией

Оппозиция собирается развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Представитель штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, как оппозиция изменит вектор отношений с Россией, если придет к власти. Оппозиционеры считают неэффективной политику нынешнего президента Александра Лукашенко, рассказал в своем telegram-канале российский журналист Алексей Венедиктов, сославшись на переписку с Колесниковой.

«К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей», — цитирует Колесникову Венедиктов. Россию оппозиционеры считают важным экономическим и политическим партнером, говорит Колесникова. Договоренности с ней будут соблюдаться и в случае прихода оппозиции к власти.

Также от лица штаба Тихановской, Колесникова заявила о желании развивать отношения и с другими странами. «Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь», — подчеркнула оппозиционерка.

18 августа писатель Денис Драгунский заявил, что Тихановская успела стать национальным лидером Беларуси, пишет «Национальная служба новостей». За день до этого Лукашенко назвал условие, при котором покинет президентский пост.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.