Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в украинском селе (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Американский актер Микки Рурк решил, что хочет быть похоронен в Украине. Об этом написал в Facebook украинский журналист Юрий Гула.

«Место для Микки — выбрано!» — сообщил Гула. Для этого персональному ассистенту актера Дмитрию Корнейчуку пришлось прилететь из Лос-Анджелеса в Загорцы.

Годом ранее Рурк рассказал, что не хочет быть похороненным в США. Он отметил, что ему понравилось место, где находится могила дедушки помощника актера, передает « Федеральное агентство новостей .

Загорцы — село в Бродовском районе Львовской области Украины.

Помощник Микки Рурка выбрал место на кладбище для звезды Фото: страница Юры Гула в Facebook

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