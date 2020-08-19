Актер Микки Рурк выбрал себе место на кладбище в Украине. ФОТО

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Период самоизоляции. Пермь, могила, кладбище, кладбище банная гора пермь
Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в украинском селе (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Американский актер Микки Рурк решил, что хочет быть похоронен в Украине. Об этом написал в Facebook украинский журналист Юрий Гула.

«Место для Микки — выбрано!» — сообщил Гула. Для этого персональному ассистенту актера Дмитрию Корнейчуку пришлось прилететь из Лос-Анджелеса в Загорцы.

Годом ранее Рурк рассказал, что не хочет быть похороненным в США. Он отметил, что ему понравилось место, где находится могила дедушки помощника актера, передает «Федеральное агентство новостей.

Загорцы — село в Бродовском районе Львовской области Украины.

Помощник Микки Рурка выбрал место на кладбище для звезды
Фото: страница Юры Гула в Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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