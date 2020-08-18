Ученики курганской школы с 1 сентября уходят на дистант

Часть школьников в Курганской области продолжат учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть учеников школы в крупнейшем поселке под Курганом — Введенском — с 1 сентября будут учиться дистанционно. Это связано с тем, что капремонт здания школы не закончится к началу учебного года. Об этом URA.RU рассказали родители учеников, а в пресс-службе правительства информацию подтвердили.

«Давно запланировали грандиозный ремонт, но к работам приступили недавно. Конечно, не успеют к 1 сентября», — пояснил один из родителей.

Другой добавил, что сейчас всерьез задумался сменить ребенку учебное заведение. «Думаем переводить его в школу Кургана, и еще некоторые родители тоже задумались об этом. Из-за коронавируса пропущен огромный объем знаний. А теперь снова дистанционка», — рассказал житель села Введенское.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU пояснили, что в Введенской школе проходит капремонт, от которого зависит комфорт и безопасность детей. Некоторые школьники будут обучатся дистанционно. «Ученики 1—4-х, 9 и 11-х классов будут обучаться в корпусе начальной школы, здесь же по графику будут обучаться ученики остальных классов, в том числе с применением дистанционных технологий», — сообщили в правительстве.

Срок выполнения ремонта — до 25 ноября. Сейчас готовность оценивается в 50%. Капитально будут отремонтированы кровля, фасад, проводка, заменены полы и окна. Полностью модернизируют систему отопления, так как школу переводят на газ.

«Департамент образования и науки Курганской области просит родителей и школьников переждать временные неудобства», — уточняется в информации правительства.