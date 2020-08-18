Игорь Чурсин был осужден на 8 лет колонии строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник тюменской исправительной колонии №1 Игорь Чурсин осужден на восемь лет строгого режима за взятки на сумму более 11,8 млн рублей. Наказание было назначено по четырем статьям уголовного кодекса, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «получение взятки», «превышение должностных полномочий», «злоупотребление должностными полномочиями», «незаконное хранение боеприпасов», «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — сообщила пресс-секретарь региональной прокуратуры Елена Мельникова. По версии следствия, с 2016 года вплоть до ареста в июне 2019 года Игорь Чурсин получил от осужденных и их знакомых взятки на общую сумму 11,8 млн рублей.

Из материалов дела известно, что экс-начальник ИК-1 предоставлял 36-летнему рецидивисту помещение с комфортными комнатами за 100 тыс. рублей в месяц. При этом преступник сдавал часть комнат другим заключенным. По версии следствия, за это Чурсин получил 8,6 млн рублей, однокомнатную квартиру и машиноместо.

Чурсин признал свою вину. А суд постановил изъять у него в доход государства квартиру, два машиноместа, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и деньги в сумме 201,5 тыс. рублей. Кроме того, бывший начальник выплатит штраф в размере 150 тыс. рублей и не сможет занимать государственные должности в правоохранительной системе семь лет.

Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Чурсин был задержан в ходе спецоперации ФСБ 28 июня 2019 года.