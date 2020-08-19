Часть российских студентов обязали перейти на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное обучение. Клипарт. Курган, удаленная работа, удаленка, дистанционное обучение, удаленное обучение, уроки онлайн
Заочникам и вечерникам придется учиться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Некоторые российские студенты перейдут на дистанционную форму обучения с начала учебного года. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», — говорится в документе. Нововведение касаются студентов колледжей и техникумов. Ведомство рекомендует отказаться от массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Студентов из других стран допустят к занятиям только после двухнедельного карантина.

Также о переходе на дистант сообщили в МГУ. В пресс-службе учебного заведения отметили, что на эту форму обучения перейдут иностранные студенты, передает ТАСС.

В Российских школах учебный год начнется традиционно, передает агентство Nation News. Школьники 1 сентября вернутся в стены учебных заведений. Не исключено, что дистанционное обучение вернут в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...