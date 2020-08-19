Часть российских студентов обязали перейти на дистант

Заочникам и вечерникам придется учиться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые российские студенты перейдут на дистанционную форму обучения с начала учебного года. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», — говорится в документе. Нововведение касаются студентов колледжей и техникумов. Ведомство рекомендует отказаться от массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Студентов из других стран допустят к занятиям только после двухнедельного карантина.

Также о переходе на дистант сообщили в МГУ. В пресс-службе учебного заведения отметили, что на эту форму обучения перейдут иностранные студенты, передает ТАСС.

В Российских школах учебный год начнется традиционно, передает агентство Nation News. Школьники 1 сентября вернутся в стены учебных заведений. Не исключено, что дистанционное обучение вернут в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

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