В регионах задумались о возвращении дистанта после слов Собянина

Дистанционное обучение школьников может вернуться, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.
«Мы, как и вся страна, готовимся начать учебный год в общем режиме. Сейчас дистант сохранится, к примеру, для тех, кто не может находиться в школе (кто болеет или находится на спортивных сборах). Но при этом мы должны быть готовы ко всем решениям в случае ухудшения [эпидемиологической] ситуации — и медицинским, и управленческим», — пояснил он на пресс-конференции.
Также его ответ дополнил глава Севастополя Михаил Развожаев. «Мы готовимся к очному режиму 1 сентября, но дистант в любом случае нужно развивать. Да, у нас с интернетом не все очень здорово — есть перебои. Но у нас нет в регионе большой тройки операторов, устарела инфраструктура», — уточнил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что на разговоры о возвращении дистанта повлияло заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене в школах массовых мероприятий. После того, как глава столицы объявил об отмене школьных линеек, Минпросвещения, заявившее сначала о начале учебного года в «нормальном» режиме, за сутки перешло к политике запретов и ограничений в отношении нового учебного года.
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