Экс-главе «Титановой долины» предъявили обвинение во взятке

Артемий Кызласов официально стал обвиняемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

Бывшему генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову предъявлено обвинение во взятке. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Обвинение предъявлено Кызласову, а также соучастнику преступления Михаилу Шилиманову, который выступил посредником при передаче взятки», — рассказал осведомленный собеседник.

По данным URA.RU, Кызласова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере), а Шилиманова — по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Последнему грозит наказание до семи лет лишения свободы, а Кызласову — до 14 лет тюрьмы.

В свердловском следственном управлении СКР, которое расследует дело экс-гендиректора «Титановой долины», предъявление обвинения пока не комментируют. Адвокат Кызласова Ирина Воронова не ответила на звонки на свой сотовый.

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля при получении взятки в 3 млн рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины». На днях стало известно, что Кызласов ушел в отставку с поста руководителя особой экономической зоны.