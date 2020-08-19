В ДТП с Ефремовым обвинили хакеров

На Михаила Ефремова, по мнению эксперта, могли влиять извне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Пресненский суд Москвы приобщил к уголовному делу в отношении Михаила Ефремова заключение специалиста, заявившего, что при проведении автотехнической экспертизы ДТП не были учтены многие возможные обстоятельства. В частности, не рассматривалась версия с вмешательством в управление автомобилем актера хакеров, а также возможное ослепление Ефремова лазером.

«Отзыв приобщается к материалам дела», — цитирует РИА «Новости» постановление судьи Елены Абрамовой. По ее словам, эксперт, предоставивший отзыв, будет допрошен.

В самом отзыве неназванный эксперт отмечает, что при проведении экспертизы не учитывалось возможное влияние на автомобиль актера со спутника и вброс каких-либо отравляющих веществ в систему кондиционирования автомобиля. Помимо этого, автор отзыва отмечает, что во внимание также не принималась возможность взлома компьютера автомобиля Ефремова хакерами.

Ранее адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова опубликовал видеозапись первых минут после ДТП. По его словам, она является доказательством того, что актер сам управлял автомобилем.

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