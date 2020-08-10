Адвокат семьи Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП с участием Михаила Ефремова, предоставил суду видео первых минут после аварии. По его мнению, эта запись доказывает, что за рулем автомобиля во время смертельной аварии находился сам актер.
«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю Михаилу Ефремову выйти из автомобиля», — цитирует ТАСС слова Александра Добровинского, адвоката потерпевших. Данная видеозапись стала свидетельством того, что Ефремов лично управлял своим автомобилем.
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявлял, что Михаил Ефремов в момент совершения ДТП не находился на водительском месте, а поэтому к убийству Сергея Захарова никакого отношения не имеет. Сам актер также не признает свою вину, ссылаясь на то, что он ничего не помнит.
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