Определение подрядчика на благоустройство горсада в Кургане отложено из-за жалобы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Победителем аукциона на благоустройство городского сада в центре Кургана стала тюменская компания «КВН». Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Однако контракт не подписан из-за жалобы.

Начальная цена контракта составляла 27,4 млн рублей. На аукцион заявились два участника, но свою цену предложило только ООО «КВН» — 27,288 млн рублей. Итоги торгов подвели 19 августа, но оказалось, что 14 августа в региональное управление ФАС поступила жалоба от компании «Морис» из Екатеринбурга.

«Приостановить в части подписания контракта осуществление закупки», — говорится в решении УФАС, опубликованном на портале госзакупок. Рассмотрение жалобы назначено на 20 августа. В компании «Морис» считают, что заказчик, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана, необоснованно ограничил количество участников закупки. В качестве довода он приводит тот факт, что расчет сметной стоимости работ не учитывает прогнозный индекс инфляции на период выполнения благоустройства парка.

Согласно данным СБИС, компания «КВН» принадлежит Василию Калайчиеву — депутату думы Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области. Получить его комментарии URA.RU не удалось. Телефоны компании, размещенные в открытом доступе, оказались недоступны. Также не удалось дозвониться до руководства Управления дорожного хозяйства.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания «КВН» занимается благоустройством набережной в Кургане. Аукцион выиграла челябинская фирма «Паруйр Строй», но позже она отказалась заключать контракт.