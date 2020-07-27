Ремонтом набережной Кургана займется фирма тюменского депутата

За право благоустроить набережную в Кургане боролись тюменская и челябинская компании Фото: Екатерина Сычкова

Благоустройством набережной реки Тобол в Кургане займется тюменская компания «КВН». Изначально победителем аукциона признали челябинскую фирму «Паруйр Строй», но она отказалась выполнять работы.

«Признать победителем аукциона в электронной форме по объекту закупки „Выполнение работ по берегоукреплению нижнего бьефа Курганского гидроузла (Благоустройство набережной реки Тобол в городе Кургане от улицы Кирова до улицы Ленина и от улицы Ленина до улицы Климова, 96)“ общество с ограниченной ответственностью „Паруйр Строй“», — говорится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 134,5 млн рублей, однако на торгах челябинцы сбросили цену до 118,2 млн рублей.

24 июля Управление капитального строительства Кургана заключила контракт с фирмой «КВН» из Тюменской области. На аукционе она предлагала выполнить работы за 119 млн рублей. На портале госзакупок это решение объясняется «отказом или уклонением» победителя от заключения контракта. Получить комментарии «Паруйр Строй» и «КВН» URA.RU не удалось — телефоны этих компаний, размещенные в открытом доступе, оказались не доступны. Согласно данным СБИС, компания «КВН» принадлежит Василию Калайчиеву — депутату думы Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области. Связаться с ним по телефону, указанному в информационной системе «Избиратель-депутат», также не удалось.

Завершить благоустройство набережной подрядчик должен к 20 ноября. К этому сроку необходимо уложить новый асфальт, тротуарную плитку, заменить бортовые камни, засеять газоны, отремонтировать лестницы и парапеты, декоративно оформить откосы набережной и установить пандусы.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что благоустройство набережной продвигается не так быстро, как он бы хотел. Это объясняется тем, что проект удалось разработать с опозданием на полгода.