19 августа 2020

Россияне начали массово скупать билеты в закрытые страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, хвост самолета, самолет
Особой популярностью пользуются Черногория, Белоруссия, Армения и Бали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне начали массово покупать авиабилеты на еще не открывшиеся международные направления. Лидером продаж стала Черногория.

«По итогам последних двух недель самыми востребованными на международных маршрутах оказались билеты из Москвы в Тиват (Черногория)», — пишут «Известия». Особой популярностью пользуются также Белоруссия, Армения и Бали. На сегодняшний день, как напоминают эксперты в сфере туризма, нет официального решения властей России о восстановлении авиасообщения. Покупая такие билеты на закрытые направления, граждане могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года, предупредили специалисты.

Ранее цены на авиакеросин в российских аэропортах выросли на 18%-62%. Заслуженный пилот России Юрий Сытник это может привести к увеличению стоимости авиабилетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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