Россияне начали массово скупать билеты в закрытые страны

Россияне начали массово покупать авиабилеты на еще не открывшиеся международные направления. Лидером продаж стала Черногория.
«По итогам последних двух недель самыми востребованными на международных маршрутах оказались билеты из Москвы в Тиват (Черногория)», — пишут «Известия». Особой популярностью пользуются также Белоруссия, Армения и Бали. На сегодняшний день, как напоминают эксперты в сфере туризма, нет официального решения властей России о восстановлении авиасообщения. Покупая такие билеты на закрытые направления, граждане могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года, предупредили специалисты.
Ранее цены на авиакеросин в российских аэропортах выросли на 18%-62%. Заслуженный пилот России Юрий Сытник это может привести к увеличению стоимости авиабилетов.
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