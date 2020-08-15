В России резко вырастут цены на авиабилеты. Прогноз заслуженного пилота РФ

Эксперт уверен, что отрасль постепенно «провалится» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Увеличение стоимости авиакеросина в российских аэропортах приведет к росту цен на билеты. Об этом URA.RU заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Цены на авиакеросин в российских аэропортах с 11 августа выросли на 18%-62%. В связи с этим российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) также предупредила, что это может привести к увеличению стоимости авиабилетов, пишет RNS .

«Вместо того, чтобы облегчить положение тех авиакомпаний, которые остались на плаву, правительство увеличивает стоимость авиакеросина. В каких-то районах стоимость топлива увеличится до 60%, а в основном на 30-40%, значит, цены на билеты вырастут на 35-40%», — предупреждает Сытник.

Он также отметил, что авиаперелеты могут подорожать из-за затрат на обслуживание самолетов импортного производства за рубежом. По мнению эксперта, авиация сейчас очень дорогой и элитный вид транспорта. Сытник уверен, что отрасль постепенно «провалится» — россияне будут ездить на более дешевых видах транспорта — поездах, пароходах и автомобилях.

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