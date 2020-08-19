В «Титановой долине» назначили нового гендиректора

Источник URA.RU, знакомый с работой менеджмента «Титановой Долины», уточнил, что Антипов является лучшей кандидатурой на замену подследственному руководителю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

Андрей Антипов лишился приставки «врио» и назначен новым генеральным директором особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе структуры.

«Совет Директоров акционерного общества утвердил кандидатуру Андрея Антипова на пост генерального директора особой экономической зоны. Контракт с новым генеральным директором ОЭЗ „Титановая долина“ будет заключен сроком на один год», — говорится в сообщении.

Антипов был назначен врио гендиректора «Титановой долины» в феврале 2020 года после возбуждения уголовного дела на главу особой экономической зоны Артемия Кызласова. Источник URA.RU, знакомый с работой менеджмента «Титановой Долины», уточнил, что Антипов является лучшей кандидатурой на замену подследственному руководителю. В начале августа гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подал в отставку.

Фото: ОЭЗ «Титановая долина»

Антипов окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электронное машиностроение». С 1998 по 2012 годы работал в ОАО «Меткомбанк», где прошел путь от экономиста до первого заместителя председателя правления. С 2012 года перешел работать в «Титановую долину» на пост директора по экономике и финансам. С 2013 года стал первым заместителя гендиректора. В зону его ответственности входил весь финансовый блок и развитие инфраструктуры обоих площадок ОЭЗ.