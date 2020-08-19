19 августа 2020
18 августа 2020

Школьников всех возрастов в ЯНАО решили кормить бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, школьная столовая, школьное питание, накрывает на стол, сотрудник столовой
Учащихся школ обеспечат двухразовым питанием, интернатов — пятиразовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новом учебном году школьников Ямальского района ЯНАО станут кормить бесплатно в соответствии с распоряжением главы администрации Андрея Кугаевского. Ранее бесплатным питанием обеспечивались только ученики начальных классов.

«С 1 сентября бесплатно питаться смогут все школьники, а это более 3500 человек по всему району», — сообщили представители районной администрации. Соответствующий документ глава района подписал еще на прошлой неделе, однако официально об этом объявили только сейчас.

Кормить школьников будут два раза в день, учащихся школ-интернатов — пять раз в день. Между тем, Ямальский район — уже не первый, где действует данное правило: в Тазовском районе, как объяснили представители муниципалитета, уже не первый год кормят абсолютно всех школьников бесплатно.

Оперативно выяснить, будет ли распространен данный опыт на другие муниципальные образования и районы, не удалось. Информация была запрошена у окружных и местных властей, на момент публикации ответы не поступили.

Ранее сообщалось, что ЯНАО стал первым среди российских регионов, где бесплатными питанием были обеспечены все учащиеся начальных школ, а не только льготники. В период перевода на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса, положенное питание развозили по домам в виде продуктовых наборов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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