Депутат гордумы в ЯНАО стал в полтора раза богаче мэра

Глава Муравленко Александр Подорога за год увеличил свой доход Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Муравленко Александр Подорога за минувший год увеличил свой доход и заработал 12,3 млн рублей. Однако это не позволило ему обойти богатейшего политика города, депутата Николая Шестопалова. Об этом свидетельствуют их декларации о доходах за 2019 год.

Подорога, помимо денежного состояния, задекларировал целый ряд имущества. Ему принадлежат два участка в 548 и 674 квадратных метра, две квартиры и два гаража. Ездит мэр Муравленко на легковом BMW и вездеходе Tinger. С 2018 года Подорога увеличил свой доход на полмиллиона — тогда он заработал 11,7 млн рублей.

В отличие от начальника, заработок всех трех заместителей мэра сократился. Первый зам Андрей Лукьянов задекларировал 8,3 млн рублей, что на 600 тысяч меньше, чем годом ранее. Замглавы, руководитель аппарата мэрии Хизри Алхаматов заработал меньше на 100 тысяч — 8,1 млн рублей. А заместитель Подороги по соцполитике Елена Молдован указала в отчете 6,2 млн рублей, что ниже прошлогодней цифры в 1,3 млн рублей.

Больше всех политиков в Муравленко заработал депутат гордумы Николай Шестопалов, чей доход составил 18 млн рублей. Вместе с депутатской деятельностью он занимает пост в руководстве «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». За год он увеличил капитал на 5 млн рублей. Шестопалов владеет двумя крупными участками в 1500 «квадратов» и двумя квартирами. В автопарке депутата Mini Cooper, Lexus, а у его супруги — Toyota.