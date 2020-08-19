В ХМАО требуют отменить важный праздник ради больного ребенка

Число желающих подписать петицию быстро растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около пяти с половиной тысяч пользователей проголосовали в интернете за то, чтобы в ХМАО вместо празднования дня нефтяника помочь со сбором денег на лечение Ульяны Александровой из Нефтеюганска, которая больна СМА. Петиция размещена на сайте Change.org.

Ее авторы призывают руководителей нефтегазодобывающих компаний Югры отказаться от празднования дня работника нефтяной и газовой промышленности. «Сэкономленные на этом средства просим <…> направить на закрытие сбора на лечение Александровой Ульяны из Нефтеюганска у которой поставлен страшный диагноз спинально-мышечная атрофия второго типа», — говорится в тексте петиции.

Препарат Zolgensma, необходимый для лечения девочки, стоит порядка 180 миллионов рублей, а на сегодняшний день собрано лишь около 20% от необходимой суммы. Отец ребенка Кирилл Александров в разговоре с URA.RU заявил, что пока не получал никакой обратной связи относительно петиции. «Но я сам работаю в „Юганскнефтегазе“. Нам от профсоюза давали деньги к предстоящему профессиональному празднику. Но все мои коллеги по цеху отказались в пользу Ульяны. Если отказаться от проведения салютов и других атрибутов праздника можно приблизиться к тому, чтобы закрыть сбор», — прокомментировал Александров.

Ранее URA.RU сообщало, что градообразующие предприятия Сургута — «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» решили отказаться от масштабного празднования дня нефтяника. Это связано с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.