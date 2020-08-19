В Кургане уволился главврач больницы, которую проверял Мишустин

В Кургане через полгода после назначения уволился главврач БСМП Роман Девятых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Роман Девятых покинул свой пост. Ранее медучреждение с проверкой посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информацию об увольнении главврача URA.RU подтвердили сразу несколько источников.

«Да он [Девятых] уволился, потому что не выдержал тот режим работы и требования руководителей. Предпочел больше находиться с семьей», — уточнил один из медиков.

Другой предположил, что Девятых, известный в Кургане как врач-травматолог, предпочел вернуться в профессию, а не быть «прорабом» на стройке. «Больнице дали много денег на капитальный ремонт. Человеку, который до этого занимался врачебным делом сложно вникнуть в административно-хозяйственные проблемы, тем более, связанные с ремонтной кампанией», — считает врач.

В должности главврача Шадринской БСМП Девятых проработал около полугода. Получить комментарии в больнице URA.RU не удалось. На телефоны в приемной и у замов никто не ответил. Сотового номера Девятых в распоряжении редакции нет.

Прежний главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи Сергей Фролов, проработавший 9 лет, был уволен в марте после того, как медучреждение посетил премьер РФ Михаил Мишустин. Правительство России выделило 200 млн рублей на ремонт больницы скорой помощи в Кургане. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что ремонт будет завершен до конца 2020 года.