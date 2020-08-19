Тюменский губернатор поставит прививку от коронавируса

Александр Моор планирует поставить прививку, как только вакцина поступит в Тюменскую область Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует поставить прививку от коронавируса, как только они поступят в регион. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

«Как только вакцины от COVID-19 появятся в регионе, губернатор, если не будет медицинских противопоказаний, планирует поставить прививку», — рассказали агентству в штабе. Пока же Тюменская область только ожидает поступление методических рекомендаций от Минздрава РФ по перевозке, хранению и постановке вакцины.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса Sputnik V запрещена беременным и кормящим женщинам. В случае, если пациент переболел острым заболеванием, прививку ему поставят только через 2-4 недели после выздоровления. Также с осторожностью советуют отнестись к вакцине людям, имеющим тяжелые заболевания — онкологию, диабет, ВИЧ, а так же ряд других болезней. Как сообщало URA.RU, производить партии вакцины от коронавируса будут на свердловском предприятии «Медсинтез». Тотальную вакцинацию в России планируют начать в октябре.