Гангстер на пенсии раскрыл, кто создал АУЕ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Настоящие бандиты не имеют отношения к созданию движения АУЕ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое Верховный суд РФ признал экстремистским, придумали рэперы и школьники. Об этом заявил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

«Я отдал преступному миру без малого 40 лет. В 1979 году я получил свой первый срок, и примерно года четыре назад я вышел на пенсию. Я в жизни никогда ничего не слышал ни о каком АУЕ», — сказал Орский в интервью Mash.

По словам Орского, эта аббревиатура появилась около шести лет назад, когда подростки всерьез воспринимали песни рэперов о якобы криминальной жизни. Конфликтолог считает, что молодым людям, которые состоят в АУЕ, надо показать аллеи на кладбищах, где покоятся бандиты из 90-х, и тогда многие из них передумают оставаться в этом движении.

Ранее Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и запретил его на территории России, пишет RT. Адвокат Дмитрий Краснов уверен, что этот шаг снизит детскую преступность, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...