Гангстер на пенсии раскрыл, кто создал АУЕ

Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое Верховный суд РФ признал экстремистским, придумали рэперы и школьники. Об этом заявил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.
«Я отдал преступному миру без малого 40 лет. В 1979 году я получил свой первый срок, и примерно года четыре назад я вышел на пенсию. Я в жизни никогда ничего не слышал ни о каком АУЕ», — сказал Орский в интервью Mash.
По словам Орского, эта аббревиатура появилась около шести лет назад, когда подростки всерьез воспринимали песни рэперов о якобы криминальной жизни. Конфликтолог считает, что молодым людям, которые состоят в АУЕ, надо показать аллеи на кладбищах, где покоятся бандиты из 90-х, и тогда многие из них передумают оставаться в этом движении.
Ранее Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и запретил его на территории России, пишет RT. Адвокат Дмитрий Краснов уверен, что этот шаг снизит детскую преступность, передает агентство Nation News.
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