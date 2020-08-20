Соловьев оценил риск возникновения протестов «по-белорусски» в РФ

Белорусский сценарий в России вряд ли повториться. Своим мнением в эфире радиостанции «Комсомольская правда» поделился телеведущий Владимир Соловьев.
«Мы же поумнее и попрофессиональнее действуем. У нас совсем другое общество, совсем другая страна. Посмотрите Хабаровск — тихо, спокойно, никто трогать не стал, никакие силовые методы. Ну, сегодня уже по лицам знаешь всех, кто вышел, и не так много людей. Ну, прошли, покричали. Уже никого не волнует», — считает Соловьев.
Ранее Соловьев обратился к белорусам с призывом не потерять страну и не слушать пропагандистов. Кроме того, он порекомендовал посмотреть на примеры других стран, чью судьбу, по его мнению, Белоруссии пытаются навязать.
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