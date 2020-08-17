Соловьев призвал белорусов не слушать агитаторов и пропагандистов

Белорусы должны знать, что хорошо для их страны, заявил Владимир Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев обратился к белорусам с призывом не потерять страну и не слушать пропагандистов. Об этом он заявил в эфире своего youtube-канала.

«Не дайте украсть страну, не идите путем раздора. Попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны», — цитирует Соловьева lenta.ru. Телеведущий отметил, что не стоит слушать «голоса агитаторов и пропагандистов».

Белорусам нельзя поддаваться на «шуточки» западных стран, отметил он. Людям в Белоруссии не надо получать информацию из СМИ, которые, по мнению Соловьева, существуют на западные деньги, добавил телеведущий. Соловьев порекомендовал белорусам посмотреть на примеры других стран, чью судьбу, по его мнению, Белоруссии пытаются навязать.

Протесты в Белоруссии начались более недели назад. Граждане не поверили в данные ЦИК о победе на выборах действующего главы республики Александра Лукашенко, так как результаты независимых экзитполов показывали уверенную победу кандидата Светланы Тихановской. Мирные акции жестоко подавлялись силовиками с помощью пуль, газа и гранат, передает RT. 16 августа в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко, куда участников привозили на автобусах. По данным МВД его посетило около 70 тысяч человек. После этого в стране прошли шествия противников Лукашенко — в Минске насчитали более 300 тысяч участников, по всей Белоруссии — более полумиллиона человек.

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