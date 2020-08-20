20 августа 2020
19 августа 2020

Глава тюменского Роспотребнадзора купила Mercedes

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Галины Шарухо и Инны Куликовой по коронавирусу. Тюмень, шарухо галина
Галина Шарухо стала обладателем автомобиля элитной марки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Декларационная кампания

Глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2019 году почти на треть увеличила свой доход в сравнении с предыдущим периодом. Декларация о доходах чиновницы опубликована на официальном сайте ведомства.

«Декларированный годовой доход — 2 млн 616,7 тыс. рублей», — приводится в документе. Это на 565 тыс. больше, чем в 2018 году. В собственности у руководителя управления — половина квартиры площадью 59,5 кв. м., жилой дом 101,2 кв. м. и земельный участок 18 соток. В 2019 году она приобрела автомобиль марки Mercedes.

Супруг Галины Шарухо заработал в 2019 году 237,4 тыс. рублей. За последний год он приобрел квартиру в 43 кв. м. в Грузии. Также в его собственности находится земельный участок в 32 сотки, жилой дома площадью 593,9 кв. м., трансформаторная подстанция, газопровод и кабельная линия электропередачи. Также супруг чиновницы является владельцем трактора Т30—69.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Тюменской области Владислав Московских отчитался о доходах за 2019 года в размере чуть более 4 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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