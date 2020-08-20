Глава тюменского Роспотребнадзора купила Mercedes

Глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2019 году почти на треть увеличила свой доход в сравнении с предыдущим периодом. Декларация о доходах чиновницы опубликована на официальном сайте ведомства.
«Декларированный годовой доход — 2 млн 616,7 тыс. рублей», — приводится в документе. Это на 565 тыс. больше, чем в 2018 году. В собственности у руководителя управления — половина квартиры площадью 59,5 кв. м., жилой дом 101,2 кв. м. и земельный участок 18 соток. В 2019 году она приобрела автомобиль марки Mercedes.
Супруг Галины Шарухо заработал в 2019 году 237,4 тыс. рублей. За последний год он приобрел квартиру в 43 кв. м. в Грузии. Также в его собственности находится земельный участок в 32 сотки, жилой дома площадью 593,9 кв. м., трансформаторная подстанция, газопровод и кабельная линия электропередачи. Также супруг чиновницы является владельцем трактора Т30—69.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Тюменской области Владислав Московских отчитался о доходах за 2019 года в размере чуть более 4 млн рублей.
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