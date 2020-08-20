20 августа 2020
19 августа 2020

В двух селах ЯНАО впервые обнаружили коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 12 894 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе 65 человек заболели коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Из них два случая приходятся на населенные пункты, где ранее не было зарегистрировано зараженных. Первых пациентов обнаружили в селах Горки и Лопхари.

«21 августа в ЯНАО подтверждено 65 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольший прирост показали ямальские месторождения, там заразились 27 вахтовиков. В городах и поселках округа ситуация постепенно стабилизируется. В Ноябрьске выявили 12 инфицированных, в Новом Уренгое — семь, в Салехарде и Губкинском — по пять. Всего в ЯНАО зарегистрировано 12 894 случая коронавируса, 12 282 пациента вылечились, 85 скончались.

Сегодняшний прирост — минимальный с середины июня. Коэффициент распространения вируса в ЯНАО продолжает снижаться, что позволяет властям в скором времени полностью снять карантин. Сейчас показатель равен 0,8. Чтобы перейти к третьему этапу отмены ограничений он должен опуститься до уровня 0,5.

В настоящий момент ЯНАО находится на втором этапе. В начале августа власти сняли значительную часть ограничений, разрешив работу детсадов, торговых залов, автошкол и других учреждений. Общий карантин в регионе продлится до 31 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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