В Кургане перекроют дорогу возле правительства

Из-за коммунальной аварии с 23 августа в Кургане перекроют перекресток улиц Гоголя и Володарского. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз». Данный перекресток находится возле зданий областного правительства и городской мэрии.
«Будет перекрыто движение автотранспорта по улице Гоголя на пересечении с улицей Володарского. Постановление о закрытии движения подписала администрация города Кургана», — рассказали в компании. Ремонтные работы пройдут с 08:00 23 августа до 20:00 26 августа. Асфальтовое покрытие восстановят до конца месяца.
Авария произошла на водопроводе диаметром 500 мм на ул. Гоголя, 44. Из-за ремонтных работа 23 августа с 8:00 до 21:00 отключат воду по адресам: ул. Гоголя: №№ 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38Б, 39Б, 44, 56, 61, а также в теплопункте № 50 (Гоголя, 38).
В Кургане из-за коммунальных аварий в августе уже несколько раз приходилось перекрывать дороги. Аварии происходят по причине изношенности систем водоснабжения и водоотведения. Для их обновления необходимо около 22 млрд рублей. Средств на ремонт не хватает из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.
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