Из-за коммунальной аварии в центре Кургана перекроют движение

Движение перекроют на участке улицы Кирова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на участке улицы Кирова из-за коммунальной аварии с 14 августа перекроют движение. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварийной ситуации на водопроводе диаметром 150 мм по адресу: ул. Кирова, 79 будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Кирова на участке от ул. Гоголя до ул. Урицкого», — рассказали в компании. Движение закроют с 9:00 14 августа до 20:00 16 августа.

Асфальт на данном участке восстановят до 18 августа. В компании просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что с 12 по 16 августа из-за другой коммунальной аварии перекроют движение на участке улицы Ленина в Кургане. Чтобы полностью обновить системы водоснабжения и водоотведения в городе, необходимо около 22 млрд рублей. Средств на ремонт не хватает из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.