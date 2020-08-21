Шихан Куштау получит статус природного памятника. Предприятиям запретят там работать

Радий Хабиров (в центре) принял решение после протестов в республике
Шихану Куштау в Башкирии дадут статус природного памятника. Это решение было принято главой республики Башкортостан Радием Хабировым.
«Шихан Куштау в Башкирии не будет разрабатываться содовой компанией», — пишет «Подъем», ссылаясь на Хабирова. Глава Башкирии добавил, что шихан получит статус природного памятника.
На горе Куштау 16 августа произошли массовые столкновения протестующих с силовиками. Активистов пришлось разгонять слезоточивым газом. В тот же день Радий Хабиров приостановил разработку шихана, пишет «Национальная служба новостей».
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