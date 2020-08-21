Шихан Куштау получит статус природного памятника. Предприятиям запретят там работать

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, щеголев игорь, хабиров радий, стародубов владимир, госсовет
Радий Хабиров (в центре) принял решение после протестов в республике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шихану Куштау в Башкирии дадут статус природного памятника. Это решение было принято главой республики Башкортостан Радием Хабировым.

«Шихан Куштау в Башкирии не будет разрабатываться содовой компанией», — пишет «Подъем», ссылаясь на Хабирова. Глава Башкирии добавил, что шихан получит статус природного памятника.

На горе Куштау 16 августа произошли массовые столкновения протестующих с силовиками. Активистов пришлось разгонять слезоточивым газом. В тот же день Радий Хабиров приостановил разработку шихана, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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