Протесты на горе начались после того, как «Башкирская содовая компания» начала планировать добычу соды в священном для местных жителей месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На горе Куштау в Башкирии вновь начались массовые столкновения протестующих с силовиками. Об этом URA.RU сообщили активисты с места событий. Протесты на горе начались после того, как «Башкирская содовая компания» начала планировать добычу соды в священном для местных жителей месте.

На видео из telegram-канала «Каштау online» сняты столкновения силовиков с протестующими. Активистов разгоняют с помощью слезоточивого газа.

Журналист URA.RU связался с протестующими. «Накануне ЧОП „Башкирской содовой компании“ и ОМОН напали на мирный лагерь активистов», — рассказали активисты. По их словам, протестующие вернулись в лагерь, откуда их ранее вытеснили силовики, но близко к горе активистов не подпускают.

«Силовики установили шлагбаум, заборы. ОМОН здесь, и неизвестно, что они собираются делать», — добавил активист. По его словам, из Уфы к месту столкновений выехали три военных грузовика. В пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии сообщили, что не владеют информацией о протестах. В МВД республики Башкортостан воздержались от комментариев.

Шихан Куштау является священным для жителей Башкирии. Кроме того, он входит в список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. Куштау был выбран в шорт-лист проекта «Семь чудес света» вместе с другими шиханами — Тартау, Юрактау и исчезнувшим из-за содового производства Шахтау. Сейчас «Башкирская содовая компания» планирует разрабатывать на Куштау месторождение соды, пишут argumenti.ru. В первый день протестов были задержаны от 50 до 70 человек, которых силовики забрали с горы.

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