В Екатеринбурге появился телефон доверия для пожилых людей с ВИЧ

Старшему поколению гораздо сложнее принять диагноз, чем молодым, ведь в «СССР не было секса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

В Екатеринбурге появился телефон доверия для людей с ВИЧ. Об этом URA.RU сообщили в некоммерческом фонде «Новая жизнь», реализующем соцпрограммы по противодействию ВИЧ-инфекции. Специалисты готовы ответить на звонки людей ежедневно с 18 до 24 часов по телефону (922) 18-003-18.

Основная направленность службы — люди среднего возраста и старше. Это связано с тем, что ВИЧ быстро «стареет», а вот поговорить о своем диагнозе людям «за 45» гораздо сложнее, чем молодым. Именно на это обратила внимание екатеринбурженка Светлана Шайхуллина, которая работала в «Новой жизни» волонтером, когда училась на психолога.

«Многим из них сложно говорить о своем диагнозе, ведь они росли в СССР, где не было секса, — говорит Светлана. — Некоторым некомфортно на консультациях или группах поддержки наравне с молодыми. И для многих, когда они узнают, что инфицированы, этот диагноз часто означает смерть (есть стереотип: „если у тебя ВИЧ — ты умрешь“)».

Отучившись на психолога (диплом она, кстати, получила в 47 лет), Светлана решила помочь таким людям и придумала этот проект — в «Новой жизни» помогли оформить заявку, найти команду и получить президентский грант, а в Свердловском центре СПИДа — подготовить психологов для работы на телефоне доверия по теме ВИЧ.

Проект включает в себя также консультации психолога, группы взаимопомощи, школу пациента и волонтерскую службу. «Нашей самой возрастной женщине-волонтеру — около 60 лет», — говорит руководитель проекта.

То, что ВИЧ стареет, специалисты подметили уже давно — год назад тюменские ВИЧ-активисты в ходе рейдов по глухим деревням обнаружили ВИЧ-инфекцию у бабушек и дедушек за 60.