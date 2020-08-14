Адвокат раскрыл, признал ли Ефремов свою вину в смертельном ДТП

По мнению адвоката, Михаил Ефремов не мог признать свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что артист признал свою вину в смертельном ДТП. Протокол с признанием вины и подписями Ефремова и Пашаева ранее опубликовали СМИ.

Скан документа опубликовало издание Life . В нем говорится, что дополнительный допрос актера провели 17 июня. Судя по документу, Ефремов признал, что устроил ДТП, которое закончилось смертью человека. Однако на заседании 5 августа Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит момента аварии.

Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признался в совершении преступления. «Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — заявил Пашаев в разговоре с телеканалом 360.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. За совершенное преступление актеру грозит 12 лет лишения свободы.

11 августа Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали из зала суда. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи подтвердили инсульт у Ефремова и оценили его состояние как средней тяжести. Однако СМИ со ссылкой на источник писали, что диагноз Ефремова выдуман. Спустя некоторое время Пашаев сообщил, что не в курсе, где сейчас находится Ефремов.

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