Адвокат раскрыл, признал ли Ефремов свою вину в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что артист признал свою вину в смертельном ДТП. Протокол с признанием вины и подписями Ефремова и Пашаева ранее опубликовали СМИ.
Скан документа опубликовало издание
Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признался в совершении преступления. «Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — заявил Пашаев в разговоре с телеканалом 360.
Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. За совершенное преступление актеру грозит 12 лет лишения свободы.
11 августа Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали из зала суда. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи подтвердили инсульт у Ефремова и оценили его состояние как средней тяжести. Однако СМИ со ссылкой на источник писали, что диагноз Ефремова выдуман. Спустя некоторое время Пашаев сообщил, что не в курсе, где сейчас находится Ефремов.
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