Новый пик заболеваемости COVID будет слабее того, что уже пережили россияне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов.

«Если новый пик заболеваемости SARS и возникнет, то он будет слабее, чем-то, что было ранее — это уже факт. Многие уже переболели, есть иммунитет. В начале пандемии у нас не было ни масок, ни перчаток, ни понимания, что делать. А сейчас все есть — поэтому нужно жить, радоваться и соблюдать меры предосторожности и рекомендации», — рассказал URA.RU Костинов.

Вне зависимости от судьбы коронавируса, осенью россиян ждет подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, напомнил Мечников. «Каждую осень ближе к холодам начинаются вспышки ОРВИ и гриппа. Но зависит от погоды — если будет холодно, то быстрее распространяться будут инфекции, если будет тепло — отодвинется дальше по времени», — заключил Мечников.

Ранее в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса Sputnik V, напоминает RT. В беседе с URA.RU вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что вакцину тестировали с помощью вируса Эболы, а люди, близкие к разработчикам сыворотки, уже поставили прививку. По его словам, они все чувствуют себя хорошо, у них нет никаких побочных эффектов кроме легкого повышения температуры и покраснения в месте укола.

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