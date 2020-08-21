21 августа 2020

Навального вывезли из больницы в аэропорт втайне от близких. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогера доставили в аэропорт на реанимобиле Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

Блогера Алексея Навального перевезли на реанимобиле из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт втайне от родственников и друзей. Об этом заявила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный (брат блогера — прим.ред.), Иван Жданов и я были в больнице. Была договорённость, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас», — заявила Ярмыш. Позже в соцсети она опубликовала снимки, свидетельствующие что реанимобиль добрался до аэропорта, его сопровождал кортеж из полицейских автомобилей.

Как уточняет РИА «Новости», реанимобиль приехал к отделению острых отравлений в пять часов утра по местному времени. Бригада медиков выгрузила каталку и зашла в приемное отделение больницы. Спустя полчаса они вывезли Навального на каталке и погрузили в машину.

Ранее российские врачи разрешили транспортировку блогера, так как его состояние стабилизировалось. Супруга Юлия Навальная обращалась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку ее мужа. Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального заявляли, что его отравили, однако врачи уверяли, что не нашли в организме юриста ядов. По мнению омских медиков, причиной состояния Навального стало падение уровня глюкозы во время взлета самолета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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