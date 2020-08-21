21 августа 2020

Под завалами дома в Ярославле нашли несколько тел погибших. Момент взрыва попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 7. Магнитогорск, мчс, разбор завалов
Под завалами нашли тела еще двух женщин и ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

Под завалами дома в Ярославле, где прогремел взрыв, нашли тела еще двух женщин и ребенка. Таким, образом число погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщили представители экстренных служб.

«Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома […] в 03:03 обнаружены еще тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения», — цитирует сотрудников экстренных служб РИА «Новости».

СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Из многоэтажки эвакуировали 160 человек. В пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные отправились к родственникам. Жители дома рассказали, что в квартире, где произошел взрыв, делали ремонт. «Сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку — бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры», —сказали соседи в интервью «Комсомольской правде». По словам жильцов дома, в квартирах пахло газом примерно с пяти часов вечера, но никто не придал этому значения.

Ранее сообщалось, что в доме обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи. Известно об одном погибшем. Под завали до сих пор находятся люди, среди них может быть женщина с ребенком. Предварительно, причиной ЧП стала утечка газа. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все службы для работы на месте взрыва в Ярославле.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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