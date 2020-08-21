21 августа 2020

Увеличилось число пострадавших при взрыве дома в Ярославле. Губернатор собрал штаб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, пыль, обрушение, обломки
В результате ЧП погиб один человек, четверо — пострадали Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все службы для работы на месте взрыва в Ярославле. Информация появилась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие», — отметил губернатор.

На месте ЧП организован оперативный штаб. Число пострадавших увеличилось до четырех человек, трое из них момент находятся в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости». Пожар в многоэтажке локализован. Из дома эвакуировано более 60 человек.

Ранее сообщалось, что в доме обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи. Известно об одном погибшем. Под завали до сих пор находятся люди, среди них может быть женщина с ребенком. Предварительно, причиной ЧП стала утечка газа.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...