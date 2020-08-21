Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все службы для работы на месте взрыва в Ярославле. Информация появилась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».
«Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие», — отметил губернатор.
На месте ЧП организован оперативный штаб. Число пострадавших увеличилось до четырех человек, трое из них момент находятся в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости». Пожар в многоэтажке локализован. Из дома эвакуировано более 60 человек.
Ранее сообщалось, что в доме обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи. Известно об одном погибшем. Под завали до сих пор находятся люди, среди них может быть женщина с ребенком. Предварительно, причиной ЧП стала утечка газа.
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