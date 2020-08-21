Обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи (архивное фото)
В Ярославе произошел взрыв газа в жилом доме. Информация об этом распространяется в СМИ и соцсетях.
«В Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме», — пишет «Подъем». По данным издания, обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи. По данным «Интерфакса», известно об одном погибшем. Под завали находятся люди.
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