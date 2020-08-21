В Ярославле произошел взрыв в жилом доме. Есть жертвы, под завалами остаются люди. ФОТО, ВИДЕО

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 5. Магнитогорск, руины
Обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ярославе произошел взрыв газа в жилом доме. Информация об этом распространяется в СМИ и соцсетях.

«В Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме», — пишет «Подъем». По данным издания, обрушилась часть подъезда с третьего по пятый этажи. По данным «Интерфакса», известно об одном погибшем. Под завали находятся люди.

Фото: telegram-канал «Подъем»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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