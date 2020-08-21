Центральную площадь Кургана вечером оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии. Горожан попросили уйти с площади и больше никого не пропускали. Об этом с места событий передаёт журналист URA.RU.
«Оцепление появилось около 20.00. Было очень много сотрудников полиции, которые контролировали, что никто не проходил сквозь оцепление», — пояснил очевидец. Люди первое время немного возмущались, но потом с пониманием отнеслись к ситуации, передаёт корреспондент. Тех, кто проживает в домах на площади и шёл домой стражи порядка провожали до дома.
Долгое время было непонятно, в какое время будет салют. В итоге праздничный фейерверк начался ровно в 22.00. Длился примерно четыре минуты. После его окончанию люди начали расходиться. Оцепление было снято минут через 20. Движение автомобилей также сразу восстановили.
Ранее в администрации Кургана сообщали, что площадь закрыта в связи с карантином в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обеспечения санитарно-эпидемиологических мер. По мнению властей, это мера поможет не допустить распространение коронавируса.
Ранее URA. RU писало, что в Кургане на официальное мероприятие в честь празднования Дня города, которое проходит в парке «Царево городище», не пускают желающих попасть на праздник. На нем мэр города Андрей Потапов поздравил города с 341-летием Кургана. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пропустил праздник. Он срочно вылетел в Москву.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «