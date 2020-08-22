Максим Фадеев пока держит в секрете свою методику похудения Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев летом для передвижения выбирает самокат. Снимок с транспортным средством он выложил в своем instagram-аккаунте.

«Последние, тёплые дни лета!» — подписал фотографию музыкальный продюсер, на которой он позирует с большим самокатом.

Между тем подписчики музыканта требует от него раскрыть методику похудения. «Максим, когда вы расскажете о методе похудения? Это очень важно для меня», — спрашивает baritonroman. «Когда ты уже расскажешь как ты похудел!??????))», — настаивает bekhet_vita. «Ждём обещанный метод Вашего похудения», — пишет ella.denisova.66 Вначале лета Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов. В доказательство он выложил снимок, где помещается в одной штанине шорт, которые носил до того, как занялся своим весом.