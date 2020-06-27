27 июня 2020

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по особой методике. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев пообещал поделиться своей программой похудения Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов.

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100 [килограммов]! Скоро опубликую свою методику похудения», — написал Фадеев под фото. На самой фотографии продюсер вместился в одну штанину шортов, которые носил до похудения.

Многие знаменитости остались в восторге от нового образа уроженца Кургана. Так, музыканта поддержали продюсер Иосиф Пригожин и телеведущий Владимир Соловьев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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