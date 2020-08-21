21 августа 2020

ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, противогаз, covid-19, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
Коронавирус удастся остановить благодаря технологиям, отметил Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может завершиться менее чем за два года. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», — цитирует Гебрейесуса сайт argumenti.ru. Глава ВОЗ добавил, что создание вакцины не поможет сразу же победить вирус.

У человечества есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, из-за чего вирус может быстро распространяться, отметил Гебрейесус. Однако благодаря знаниям и существующим технологиям распространение COVID-19 можно остановить, заключил он.

Ранее иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, Михаил Костинов рассказал URA.RU как коронавирус будет вести себя осенью. По его прогнозам, ситуация не станет хуже той, что была в России весной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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