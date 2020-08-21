ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться менее чем за два года. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», — цитирует Гебрейесуса сайт argumenti.ru. Глава ВОЗ добавил, что создание вакцины не поможет сразу же победить вирус.
У человечества есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, из-за чего вирус может быстро распространяться, отметил Гебрейесус. Однако благодаря знаниям и существующим технологиям распространение COVID-19 можно остановить, заключил он.
Ранее иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, Михаил Костинов рассказал URA.RU как коронавирус будет вести себя осенью. По его прогнозам, ситуация не станет хуже той, что была в России весной.
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