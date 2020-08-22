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Глава ЯНАО назвал цену моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , поезд, мост, железная дорога
Мост соединит Салехард с Лабытангой (Архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Строительство моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе обойдется в десятки миллиардов рублей. Работы по его возведению начнутся зимой, заявил журналистам глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Это будет дорогой мост, его стоимость выше 80 миллиардов рублей — это точно. Скорее всего, больше. Мы ставим перед собой задачу начать реальную работу уже в эту зиму», — приводит слова Артюхова ТАСС. Губернатор отметил, что мост через Обь является долгожданным. По словам главы округа, объект важен для региона.

Смету на объект уже передали в Главгосэкспертизу. Мост соединит Лабытанги и Салехард. Он станет важнейшей частью железнодорожной магистрали, — Северного широтного хода, — которую проектируют в ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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