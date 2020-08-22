Глава ЯНАО назвал цену моста через Обь

Строительство моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе обойдется в десятки миллиардов рублей. Работы по его возведению начнутся зимой, заявил журналистам глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Это будет дорогой мост, его стоимость выше 80 миллиардов рублей — это точно. Скорее всего, больше. Мы ставим перед собой задачу начать реальную работу уже в эту зиму», — приводит слова Артюхова ТАСС. Губернатор отметил, что мост через Обь является долгожданным. По словам главы округа, объект важен для региона.
Смету на объект уже передали в Главгосэкспертизу. Мост соединит Лабытанги и Салехард. Он станет важнейшей частью железнодорожной магистрали, — Северного широтного хода, — которую проектируют в ЯНАО.
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