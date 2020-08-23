В Минздраве РФ оценили работу врачей при спасении Навального

У Алексея Навального хорошие перспективы выйти из комы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Омские и московские врачи, которые занимались лечением блогера Алексея Навального, провели грамотную и точную работу. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Центральном федеральном округе Андрей Бутров.

«Я поговорил с анестезиологом из Пироговского центра, который приезжал консультировать из Москвы, и с анестезиологом из Омска и хочу сказать, что все было сделано очень грамотно, точно по реанимационному протоколу. Насколько я знаю, немцы с этим согласились» — сказал Бутров. Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в ЦФО подчеркнул, что токсикологи и реаниматологи сработали очень хорошо. Он отметил, что перспективы у Навального благоприятные, и он сможет выйти из текущего состояния.

По мнению Бутрова, российская медицина совершенно не уступает немецкой. «В некоторых регионах может немного отставать, но в таких крупнейших центрах, которые находятся и в Омске совершенно не уступает», — рассказал специалист. Многочисленные споры вокруг болезни блогера главный анестезиолог объяснил тем, что Навальный политическая фигура, а вокруг них всегда много шума.

Между тем, в telegram-канале «Медиакиллер» появилось видео, которое доказывает, что российские врачи не собирались задерживать Навального в больнице. На записи слышно, как медики из РФ уточняют можно ли транспортировать больного немедленно и получают отрицательный ответ от немецких коллег.

Ранее медик из омской больницы № 1 Анна Смирнова рассказала, что дни, когда в учреждении находился Навальный, стали самыми тяжелыми для персонала. По ее словам, сторонники блогера устраивали пикеты, кричали под окнами и требовали докладывать о его состоянии почти каждый час.

К лечению Навального привлекали специалистов из Москвы. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых сообщил, что он с другими врачами летал в Омск. До их прилета состояние больного ухудшилось и пришлось в дистанционном формате обсуждать с омскими врачами экстренные меры по спасению блогера. Теплых отметил, что Навального хотели отправить в Германию пораньше, но пилоты решили отдохнуть перед перелетом.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Затем было принято решение перевезти блогера в берлинскую больницу. Его приняли в Берлине как гостя канцлера Германии, передает « Царьград ».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.