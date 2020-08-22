Дмитрий Артюхов рассказал, каких изменений стоит ждать тарко-салинцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках «честного маршрута» побывал в городе Тарко-Сале в Пуровском районе. В своем Instagram глава региона рассказал, какие изменения предстоят городу.

«Честный маршрут» сегодня начался с детской поликлиники: один из тарко-салинцев, написал мне, что к ней ведет узкая дорога из двух плит: и если едет машина, мамам с колясками остается только съезжать в грязь. Тротуар обязательно сделаем. Но и сама поликлиника в ветхом состоянии — уже проектируем для нее новое здание в больничном городке», — написал Артюхов.

Также глава ЯНАО отметил проблему аварийного жилья. Оказалось, что в Тарко-Сале осталось 78 «деревяшек». Жителей этих деревянных домов расселят до конца 2023 года в новых домах будущего микрорайона «Южный», пообещал Артюхов. Губернатор также заявил, что облагородит местное озеро Окуневое. Он попросил самых активных горожан сделать концепцию нового пространства.

Артюхов рассказал и об уже случившихся позитивных переменах. К примеру, в Тарко-Сале достроили школу-интернат, на возведение которой ушло восемь лет. Ученики придут туда уже первого сентября.

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