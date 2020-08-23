В ПФР объяснили, что делать при лишении индексации пенсии

Некоторых российских пенсионеров могут признать работающими и лишить права на индексацию ежемесячных выплат. Речь идет о гражданах, которым нужно сформировать стаж для дальнейшего назначения пенсии при неуплате страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).
Как правило, в такую ситуацию попадают граждане, занимающиеся индивидуальным предпринимательством. Для них нет страховых отчислений в фонд. «Возместить отсутствие взносов можно за счет оплаты годового страхового периода. Внеся в ПФР 32 448 рублей, россиянину засчитают стаж», — пишет Primpress.
Ранее сообщалось, что для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета ПФР.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.