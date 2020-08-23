23 августа 2020

В ПФР объяснили, что делать при лишении индексации пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Речь идет о гражданах, которым нужно сформировать стаж для дальнейшего назначения пенсии при неуплате страховых взносов в ПФР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Некоторых российских пенсионеров могут признать работающими и лишить права на индексацию ежемесячных выплат. Речь идет о гражданах, которым нужно сформировать стаж для дальнейшего назначения пенсии при неуплате страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).

Как правило, в такую ситуацию попадают граждане, занимающиеся индивидуальным предпринимательством. Для них нет страховых отчислений в фонд. «Возместить отсутствие взносов можно за счет оплаты годового страхового периода. Внеся в ПФР 32 448 рублей, россиянину засчитают стаж», — пишет Primpress.

Ранее сообщалось, что для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета ПФР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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