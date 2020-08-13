ПФР раскрыл планы о повышении пенсий в ближайшие три года

Для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержаться в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Как указано в документе, усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 18 357 рубля, в 2022 году выплаты обещают увеличить до 19 283 рублей, пишет «
Ранее в Совфеде рассказали, что работники угольной промышленности и летчики обладают правом на повышенную пенсию. Также с 2021 года россиянам старше 80 лет ПФР автоматически увеличит фиксированные выплаты, пишет агентство Nation News.
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