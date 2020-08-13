ПФР раскрыл планы о повышении пенсий в ближайшие три года

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Неработающим пенсионерам будут повышать пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержаться в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Как указано в документе, усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 18 357 рубля, в 2022 году выплаты обещают увеличить до 19 283 рублей, пишет «Федеральное агентство новостей». В ПФР уточнили, что социальные пенсии также вырастут. Предполагается. что в следующем году сумма будет увеличена до 10 044 рубля,. затем. в течении следующих двух лет социальная пенсия будет повышаться в среднем на 300 рублей.

Ранее в Совфеде рассказали, что работники угольной промышленности и летчики обладают правом на повышенную пенсию. Также с 2021 года россиянам старше 80 лет ПФР автоматически увеличит фиксированные выплаты, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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