Власти Челябинска взыскивают миллионы с экс-начальника ФСБ

С ООО «Лидер плюс» власти Челябинска взыскивают 2,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска (КУиЗО) подал в суд на фирму «Лидер плюс», руководит которой экс-начальник отдела ФСБ Златоуста Геннадий Вильшенко. КУиЗО взыскивает 2,5 млн рублей за пользование земельным участком, отведенным под штрафстоянку.

«Взыскать неосновательное обогащение за пользование земельным участком за период с 03.05.2018 по 31.01.2020 в размере 2 496 159 рублей 54 копеек», — говорится в иске, опубликованном на сайте суде. Еще 150 тыс. рублей КУиЗО пытается взыскать в виде пени.

У фирмы не имелось документов на землю, которой она пользуется. Речь идет о штрафстоянке на улице Энгельса. Ближайшее заседание суда состоится 13 октября. Получить комментарий в ООО «Людер плюс» не удалось.

Фирма, которой руководит Вильшенко, с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин челябинцев. В январе 2020 года прокуратура потребовала от фирмы освободить используемый земельный участок, демонтировав при этом всю созданную инфраструктуру. Арбитражный суд Челябинской области 16 июля удовлетворил иск прокуратуры.